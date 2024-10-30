Президент «Уралмаша» Ганиенко: «После матча с «Астаной» у нас будет перестройка в составе. Требования к игрокам возрастут»

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко рассказал о целях команды.

«Уралмаш » на этой неделе подписал центрового Владимира Ивлева . Команда занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

«У нас с центром есть некоторые трудности в этом сезоне, поэтому мы взяли Володю Ивлева, чтобы решить этот вопрос. Джонни О `Брайант все‑таки больше четвертый, чем пятый номер. Так что нам нужно укрепить центр, пусть через какое‑то время и выйдет Эллис. А Джонни будет на позиции тяжелого форварда. Будут два центра – Эллис и Володя. И два хороших четвертых номера – Нельсон и О`Брайант.

И еще, в начале ноября, после игры с «Астаной», будет маленькая перестройка в составе команды. И уже требования к игрокам возрастут. У нас будут четыре матча дома: они для нас во многом определяющие. Мы хотим вернуться в пятерку или хотя бы закрепиться в шестерке. Вообще, наша задача – занять место в топ‑6 по итогам регулярного чемпионата», – сказал Ганиенко.