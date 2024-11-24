Тайлер Бей покинет «Хапоэль Хайфу» после падения ракеты возле дома
Тайлер Бей хочет вернуться в США.
Американский форвард (26 лет, 201 см) озабочен своей безопасностью. Баскетболист и ранее переживал о сложившейся ситуации, но принял решение покинуть «Хапоэль Хайфу» после падения ракеты около его дома.
По сообщению обозревателя Арале Вайсберга, команде удалось уговорить Бея остаться до конца следующей недели. Форвард тренируется с командой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Эли Сахара
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости