Тайлер Бей покинет «Хапоэль Хайфу» после падения ракеты возле дома

Тайлер Бей хочет вернуться в США.

Американский форвард (26 лет, 201 см) озабочен своей безопасностью. Баскетболист и ранее переживал о сложившейся ситуации, но принял решение покинуть «Хапоэль Хайфу » после падения ракеты около его дома.

По сообщению обозревателя Арале Вайсберга, команде удалось уговорить Бея остаться до конца следующей недели. Форвард тренируется с командой.