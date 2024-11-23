Сэйбен Ли вернулся из «Маккаби» в «Манису»
Сэйбен Ли не задержался в «Маккаби Тель-Авив» и покинул клуб.
Разыгрывающий (25 лет, 188 см) официально вернулся в «Манису», в которой начинал сезон-24/25.
Ли присоединился к «Маккаби» в середине октября. По итогам 8 матчей Евролиги он в среднем набирал 12,0 очка, 2,1 подбора, 2,5 передачи и 1,3 перехвата.
Сообщалось, что Ли заключал контракт, обговорив с клубом нежелание посещать Тель-Авив из-за напряженной обстановки в регионе. Постепенно эта ситуация стала все более проблемной для тренерского штаба «Маккаби». Роль игрока в последних матчах снижалась.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Манисы»
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