Сэйбен Ли вернулся из «Маккаби» в «Манису»

Сэйбен Ли не задержался в «Маккаби Тель-Авив» и покинул клуб.

Разыгрывающий (25 лет, 188 см) официально вернулся в «Манису», в которой начинал сезон-24/25.

Ли присоединился к «Маккаби» в середине октября. По итогам 8 матчей Евролиги он в среднем набирал 12,0 очка, 2,1 подбора, 2,5 передачи и 1,3 перехвата.

Сообщалось, что Ли заключал контракт, обговорив с клубом нежелание посещать Тель-Авив из-за напряженной обстановки в регионе. Постепенно эта ситуация стала все более проблемной для тренерского штаба «Маккаби». Роль игрока в последних матчах снижалась.