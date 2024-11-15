«500 тысяч – это 500 тысяч». Остин Ривз обозначил интерес к Кубку НБА
Игроки «Лейкерс» мотивированы повторить прошлогодний успех команды.
Форвард Руи Хатимура заявил о желании забрать денежный приз.
«Я жду от наших игроков высокого уровня соревновательности. Людям, которые привыкли состязаться, не нужно много причин для этого. Они просыпаются с утра с желанием соревноваться. Эти матчи засчитываются в показатели регулярного сезона. Мы знаем, насколько сложна Западная конференция. Каждая игра будет иметь значение», – рассказал главный тренер Джей Джей Редик.
«Ну, 500 тысяч – это 500 тысяч», – заявил защитник Остин Ривз.
«Мне это нужно», – признался новичок команды форвард Далтон Кнехт.
Каждый игрок и главный тренер команды-обладателя Кубка НБА в этом году получит 514 970 долларов.
«Лейкерс» встретятся со «Сперс» в первом матче группового этапа.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Los Angeles Times
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