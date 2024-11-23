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Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная Туниса сыграет с командой Ливии

Сегодня продолжится международный турнир Fonbet Кубок Дружбы.

Во второй встрече Тунис встретится с Ливией.

В турнире принимают участие национальные мужские сборные России, Туниса и Ливии. Матчи проходят на арене «Баскет Холл» в Крылатском.

Fonbet Кубок Дружбы

Тунис – Ливия

23 ноября. 17:00 

Положение команд: Россия – 1-0, Ливия – 0-0, Тунис – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoсборная Туниса
товарищеские матчи
Сборная Ливии
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