«Судья не видел эпизод из-за нашего игрока. Нельзя гадать в концовках матчей». Док Риверс обрушился на арбитров с критикой

«Бакс» уступили «Хорнетс» после штрафных Ламело Болла (114:115).

У Дока Риверса не было возможности оспорить судейское решение, которые было признано неверным после матча.

«Мне показалось, что в последнем розыгрыше судьи облажались. Это уже второй подряд матч, в котором в концовке арбитры принимают неверное решение.

Ламело Болл упал. Он просто упал. Рядом с ним никого не было, он поскользнулся сам, мяч должен был быть нашим, игра закончена.

Второй матч подряд нас неправильно судят в концовке. Нам повезло в Детройте, где парень промазал штрафные. Сегодня Ламело Болл их реализовал.

Это определенно был не фол. Если вы посмотрите видео, то поймете, что арбитр, принявший решение, не видел эпизод из-за нашего игрока. Нельзя гадать в концовках. Обе команды выложились до конца. Нельзя гадать.

У них был 21 штрафной бросок на 11 наших в матче, в котором участвовал Яннис Адетокумбо . У него одна попытка с линии. Три владения назад вся команда сфолила на нем во время данка. Вся команда. И свистка не последовало.

Яннис проходит к кольцу, потому что он невероятно силен. Его можно бить по рукам и по лицу, но он продолжает движение и не получает реакцию от судей. Яннис провел весь вечер в «краске», каким образом у него может быть 1 штрафной бросок?

Все свелось к последнему владению. Мы получили именно то, что хотели. Яннис, наш самый крупный парень, один из лучших защитников в лиге, против Ламело Болла. И нам выдают этот несуществующий фол. Такие ошибки не должны происходить. Я был бы раздражен и просто сегодняшним днем, но это происходит уже второй раз подряд», – заключил главный тренер «Милуоки ».