«Лейкерс» проявляют интерес к Йонасу Валанчюнасу и Бруку Лопесу
«Лейкерс» могут усилиться за счет Йонаса Валанчюнаса или Брука Лопеса.
По словам инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, «Лейкерс», как ожидается, будут активны на рынке обменов, учитывая неудачный старт сезона (5-4) и 24-е место по защите.
Фишер называет центровых Брука Лопеса («Милуоки») и Йонаса Валанчюнаса («Вашингтон») вероятными целями «Лейкерс», а защитника Д’Анджело Расселла – кандидатом на обмен.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hoops Rumors
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