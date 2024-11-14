Новый рекорд сезона: у Янниса 59 очков. «Бакс» спасаются благодаря промахам новичка

Старт сезона для «Бакс» выдался несладким. После победы над «Сиксерс» «олени» потерпели шесть поражений подряд. Начались разговоры о возможном обмене лидера висконсинцев и их проблемах с Доком Риверсом. Повылетали игроки из-за травм: Дэмиан Лиллард, Крис Миддлтон, Бобби Портис. Кому как не Яннису в такое время проявлять лидерские качества и тащить команду на своем горбу?

Сегодня в матче с «Пистонс» Адетокумбо отыграл 44 минуты, набрал 59 очков, 14 подборов, 7 ассистов и 3 блок-шота. Он вытащил эту встречу практически в одиночку.

В первой половине помощи не было

Показатели стартовой 12-минутки «Бакс» имеют хороший потенциал стать статистическим мемом, как 0 действий Тони Снелла за 28 минут, 20 подборов Родмана с 0 по остальным показателям и тому подобным. Из 24 очков «Милуоки» – 22 принадлежат греку. При этом с игры забивал только он, еще 2 в копилку добавил Лопес с линии штрафных.

Фрик использовал фирменный евростеп, зарабатывая штрафные, и неплохо попадал со средней. Как только он уходил с площадки – начинались беды. Позиционные атаки «Бакс» развивались долго, заканчивались потерями или блок-шотами. А в быстрых отрывах молодые парни из-за недостатка опыта боялись отдать рискованную обостряющую передачу, превращая выход 2 на 1 в позиционную тягомотину 5 на 5.

В защите тоже наблюдались проблемы. Да, если залезть под кольцо – Брук Лопес и звезда сегодняшней ночи перекрывали небо. Но на периметре «Пистонс» никого не боялись, бросали трехочковые и потихоньку отрывались в счете.

Вторая четверть началась показательно нелепо. Отбегавший от звонка до звонка все 12 минут грек присел отдохнуть. «Милуоки» сразу же допустили две потери, причем во втором случае Лопес водился на трехочковой линии, когда команда пыталась крутить восьмерку. Пришлось брать тайм-аут, а ведь и минуты не прошло без Янниса.

Так, в начале второй половины гости отдалились на 18 очков.

Яннис не поддавался на провокации

Понимая, что Адетокумбо – единственная угроза, баскетболисты «Детройта» вспомнили о традициях «Бэд Бой Пистонс»: грубая игра и попытки вывести из себя. В одном из первых владений матча бывший одноклубник Янниса Малик Бизли прижимался слишком плотно, провоцируя контакт. Но это было только начало.

В третьей четверти произошел инцидент с Айзеей Стюартом. Он потянул грека за майку со спины, когда тот в прыжке бросал из-под кольца. Форвард упал и весьма неприятно. Как в динамике, так и на повторе это выглядело опасно. Видимо, игрок «поршней» затаил обиду на Янниса с прошлого сезона. Тогда, напомню, последний поставил сверху через Стюарта, грозно посмотрел на него и был удален судьями до конца игры. А потом еще смешно сел на первый ряд к зрителям.

В этот раз наученный опытом Адетокумбо на провокацию не повелся. Игроки «Бакс» поспешили выяснить отношения с грубияном, а Яннис молча отошел в сторону. Его ум был занят лишь баскетболом, желанием доказать, что «Милуоки» рано списывать со счетов.

Не сказать, что Стюарт незаменимая фигура, но «Пистонс» бы пригодился баскетболист, способный хоть как-то защищаться против Янниса. Они его лишились на остаток этой игры.

Одноклубники потянулись за ним

Постепенно разрыв таял, лидер «Бакс» воодушевил своих одноклубников. С мира по нитке насобирали трехочковых, много на обеих концах площадки делал Брук Лопес. После эффектного блок-шота Кейду Каннингему центровой не скрывал своей радости, бил себя в грудь.

«Детройт» уже не первый и даже не второй раз за этот сезон упускает комфортное преимущество. Все-таки команда молодая, не хватает стабильности на весь матч. Овертайм мог и не увидеть свет. При равном счете Яннис сфолил на новичке «Пистонс» Роне Холланде, до сирены была ровно секунда. Но 19-летний парень не справился с волнением на гостевой арене и смазал оба штрафных. От этого гости не оправились.

В дополнительной пятиминутке Адетокумбо был везде: попал со средней, сразу же поставил блок, отдал ассист на треху Лопесу, а после забросил еще одну сам. И какое-то странное празднование продемонстрировал, что-то выкрикивая. Умельцы читать по губам расшифровали слова так.

- Этой мой город! Мой гребаный город! – кричал заряженный Яннис.

Он же и поставил точку в этой баталии красивым слэмом. А на послематчевом флеш-интервью монстр с площадки превратился в милашку: растрогался из-за чантов «МВП». И одноклубников похвалил.

- Благодарен ребятам, они не сдавались, играли с отдачей, особенно в третьей четверти, когда мы сократили отставание и вышли вперед. В конце концов, никто не говорил, что будет легко. В год, когда мы стали чемпионами, сезон тоже начался неудачно. Но мы никогда не сдаемся, кто бы против нас не вышел, – сказал герой сегодняшней ночи.

Эта встреча должна разубедить скептиков, что Яннис смирился с неудачами «Милуоки» и со спокойной душой ищет себе новый клуб.

Фото: eastnews.ru /Morry Gash