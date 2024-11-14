У Кентавиуса Колдуэлл-Поупа худший процент из-за дуги среди игроков с 50+ попытками
Опубликована десятка худших исполнителей трехочковых бросков в НБА.
Stat Defender представил десятку игроков НБА с самым низким процентом реализации трехочковых в нынешнем регулярном чемпионате среди тех, кто совершил не менее 50 бросков из-за дуги.
1. Кентавиус Колдуэлл-Поуп — 20,8%
2. Айо Досунму — 22,0%
3. Заккари Рисаше — 24,6%
4. Кори Кисперт — 25,0%
4. Джабари Смит — 25,0%
6. Брук Лопес — 26,3%
7. Санти Альдама — 26,4%
8. Тайриз Халибертон — 27,3%
9. Киган Мюррэй — 27,9%
10. Тобайас Харрис — 28,0%
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Stat Defender в соцсети X
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