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У Кентавиуса Колдуэлл-Поупа худший процент из-за дуги среди игроков с 50+ попытками

Опубликована десятка худших исполнителей трехочковых бросков в НБА.

Stat Defender представил десятку игроков НБА с самым низким процентом реализации трехочковых в нынешнем регулярном чемпионате среди тех, кто совершил не менее 50 бросков из-за дуги.

1. Кентавиус Колдуэлл-Поуп — 20,8%

2. Айо Досунму — 22,0%

3. Заккари Рисаше — 24,6%

4. Кори Кисперт — 25,0%

4. Джабари Смит — 25,0%

6. Брук Лопес — 26,3%

7. Санти Альдама — 26,4%

8. Тайриз Халибертон — 27,3%

9. Киган Мюррэй — 27,9%

10. Тобайас Харрис — 28,0%

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Stat Defender в соцсети X
logoНБА
logoБрук Лопес
logoТобайас Харрис
logoКентавиус Колдуэлл-Поуп
logoТайриз Халибертон
logoКори Кисперт
logoАйо Досунму
logoЗаккари Рисаше
logoДжабари Смит
logoКиган Мюррэй
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