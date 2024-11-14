У Кентавиуса Колдуэлл-Поупа худший процент из-за дуги среди игроков с 50+ попытками

Опубликована десятка худших исполнителей трехочковых бросков в НБА.

Stat Defender представил десятку игроков НБА с самым низким процентом реализации трехочковых в нынешнем регулярном чемпионате среди тех, кто совершил не менее 50 бросков из-за дуги.

1. Кентавиус Колдуэлл -Поуп — 20,8%

2. Айо Досунму — 22,0%

3. Заккари Рисаше — 24,6%

4. Кори Кисперт — 25,0%

4. Джабари Смит — 25,0%

6. Брук Лопес — 26,3%

7. Санти Альдама — 26,4%

8. Тайриз Халибертон — 27,3%

9. Киган Мюррэй — 27,9%

10. Тобайас Харрис — 28,0%