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Джарретт Аллен: «Мы знали, что Донован Митчелл предан нам»

Джарретт Аллен высказался о продлении контракта Донована Митчелла.

- Как вы и ваша команда справлялись с неопределенностью относительно будущего Донована Митчелла до продления его контракта?

– Все было не так уж и плохо. Мы знали, что Донован предан нам, какие бы там переговоры ни шли. Мы знали, что он выложится на все сто, чтобы сыграть в том сезоне. Как партнеры по команде, мы получили сообщение о том, что он останется, раньше, чем все остальные в СМИ. Это придало нам уверенности, что этот состав сохранится.

- Что означало продление контракта Донована Митчелла для Кливленда и «Кавальерс»?

– Донован — звезда. Он входит в То-10 игроков лиги, как считают некоторые, и как считаю я. Кливленду нужен такой игрок. Кливленду нужен кто-то, за кого можно держаться и болеть. Город снова пришел в восторг, узнав, что один из лучших игроков в НБА останется с нами. Что касается «Кэвс», вы сами видете, как это помогает нам сейчас. Он способен брать на себя игру и вести команду к победе.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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