Чендлер Парсонс об эпизоде с Руди Гобером и 3-секундной зоной: «Это несерьезно, недопустимо на любом уровне»

Руди Гобер нарушил правило 3 секунд, прекратив играть в матче с «Торонто».

Французский центровой не дождался передачи от Джулиуса Рэндла и послужил причиной потери мяча. «Миннесота » проиграла «Рэпторс» со счетом 105:110.

«Это несерьезно, недопустимо на любом уровне. Этого не должно происходить даже на уровне старшей школы. Легко заметить накопившееся раздражение. Это не первый эпизод. Гоберу кажется, что он должен получить мяч.

Но это выглядит очень плохо. Гобер подвел команду. Тренеры всегда говорят, насколько важно каждое владение. Это потерянная на ровном месте возможность. В игре в Торонто , которую они должны были брать. Недостаток внимания, сосредоточенности и зрелости», – заключил Чендлер Парсонс .