Брэндон Миллер набрал рекордные в карьере 38 очков в победном матче с «Детройтом»

«Шарлотт» одержал победу над «Детройтом» – 123:121 ОТ.

Форвард «Хорнетс» Брэндон Миллер набрал рекордные в карьере 38 очков, реализовав 15 из 26 с игры, включая 8 из 12 из-за дуги. Он не исполнил ни одного штрафного.

На счету Миллера также 7 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 1 блок-шот при 7 потерях.