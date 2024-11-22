Брэндон Миллер набрал рекордные в карьере 38 очков в победном матче с «Детройтом»
«Шарлотт» одержал победу над «Детройтом» – 123:121 ОТ.
Форвард «Хорнетс» Брэндон Миллер набрал рекордные в карьере 38 очков, реализовав 15 из 26 с игры, включая 8 из 12 из-за дуги. Он не исполнил ни одного штрафного.
На счету Миллера также 7 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 1 блок-шот при 7 потерях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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