У Клэя Томпсона 0 очков при 0 из 8 с игры за 23 минуты в матче с «Наггетс»

Клэй Томпсон неудачно провел матч с «Денвером».

У защитника «Мэверикс» 0 очков при 0 из 8 с игры за 23 минуты, его команда победила 123:120.

«Даллас» проигрывал 3 очка за 3:20 до конца матча. Клэй был отправлен на скамейку запасных и на площадке больше не появлялся.

В двух предыдущих встречах Клэй в сумме реализовал 7 из 26 с игры.