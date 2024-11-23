У Клэя Томпсона 0 очков при 0 из 8 с игры за 23 минуты в матче с «Наггетс»
Клэй Томпсон неудачно провел матч с «Денвером».
У защитника «Мэверикс» 0 очков при 0 из 8 с игры за 23 минуты, его команда победила 123:120.
«Даллас» проигрывал 3 очка за 3:20 до конца матча. Клэй был отправлен на скамейку запасных и на площадке больше не появлялся.
В двух предыдущих встречах Клэй в сумме реализовал 7 из 26 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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