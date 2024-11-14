Кайри Ирвинг может пропустить матч против «Юты» из-за травмы плеча
Кайри Ирвинг может не сыграть сегодня против «Юты».
Участие разыгрывающего «Далласа» во встрече находится под вопросом из-за растяжения правого плеча.
В нынешнем сезоне Ирвинг набирает 25,2 очка, 4,9 передачи и 4,6 подбора в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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