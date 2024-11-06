Лонни Уокер дебютирует за «Жальгирис» в матче с «Баварией» в четверг

Лонни Уокер готов дебютировать за «Жальгирис» .

Главный тренер литовской команды Андреа Тринкьери подтвердил, что экс-игрок НБА готов выйти на площадку в матче Евролиги против «Баварии» в четверг.

«У него была одна тренировка с командой. Конечно, все новое, все по-другому, но он в приличной форме. Считаю, что было бы несправедливо возлагать на него большие надежды», – отметил итальянский специалист.

Решение об участии в матче Брайанта Данстона будет принято в день игры, Ален Смайлагич не сможет выйти на площадку.