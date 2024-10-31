Андреа Тринкьери о судействе в матче с «Црвеной Звездой»: «Уровень конкуренции в Евролиге очень высок, в каждом матче кто-то остается недовольным»

Андреа Тринкьери прокомментировал недовольство «Црвены Звезды» судейством.

«Мне не нравятся вопросы, где, что бы я ни сказал, это может быть использовано в неправильном ключе. Я не хочу судить. Я видел игру двух команд, которые боролись до самого конца. Было много спорных ситуаций, но игра пошла в этом направлении. Каждый делает то, что считает нужным для себя. Меня уже оштрафовала Евролига . Я не хочу терять так много хороших обедов.

Я считаю, что этот матч был сложным для судей, тренеров и игроков. А потом, мне не нравится, когда то, что происходит за пределами площадки, становится самым важным. В этой Евролиге уровень конкуренции, уровень требований очень высок, и в каждом матче кто-то остается недовольным. Это создает проблемы для всей системы.

Они сделали то, что хотели. Я тренирую свою команду, я делаю свою работу, я стараюсь делать свою работу, разговаривая с судьями должным образом. В какой-то момент мне сделали предупреждение через минуту или две после начала матча. Судьи задают тон, я с этим смирился. Я не согласен с некоторыми решениями, но я считаю, что это часть бизнеса», – сказал главный тренер «Жальгириса ».