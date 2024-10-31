  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андреа Тринкьери о судействе в матче с «Црвеной Звездой»: «Уровень конкуренции в Евролиге очень высок, в каждом матче кто-то остается недовольным»
0

Андреа Тринкьери о судействе в матче с «Црвеной Звездой»: «Уровень конкуренции в Евролиге очень высок, в каждом матче кто-то остается недовольным»

Андреа Тринкьери прокомментировал недовольство «Црвены Звезды» судейством.

«Мне не нравятся вопросы, где, что бы я ни сказал, это может быть использовано в неправильном ключе. Я не хочу судить. Я видел игру двух команд, которые боролись до самого конца. Было много спорных ситуаций, но игра пошла в этом направлении. Каждый делает то, что считает нужным для себя. Меня уже оштрафовала Евролига. Я не хочу терять так много хороших обедов.

Я считаю, что этот матч был сложным для судей, тренеров и игроков. А потом, мне не нравится, когда то, что происходит за пределами площадки, становится самым важным. В этой Евролиге уровень конкуренции, уровень требований очень высок, и в каждом матче кто-то остается недовольным. Это создает проблемы для всей системы.

Они сделали то, что хотели. Я тренирую свою команду, я делаю свою работу, я стараюсь делать свою работу, разговаривая с судьями должным образом. В какой-то момент мне сделали предупреждение через минуту или две после начала матча. Судьи задают тон, я с этим смирился. Я не согласен с некоторыми решениями, но я считаю, что это часть бизнеса», – сказал главный тренер «Жальгириса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoЖальгирис
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЦрвена Звезда
logoАндреа Тринкьери
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мне стыдно за вашу чушь». Президент «Црвены Звезды» жестко расритиковал судейство в Евролиге
2сегодня, 13:58
«Панатинаикос» и «Барселона» показывают лучшее сочетание атаки и защиты в Евролиге
сегодня, 09:59
Неманя Недович о судьях в Евролиге: «Эти парни вмешались в ход матча. У меня давно такого не было»
сегодня, 04:59
Лонни Уокер присоединится к «Жальгирису»
4сегодня, 04:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Брэдли Бил: «В прошлом сезоне «Санз» использовали меня больше как организатора, чем как скорера, и это сбивало меня с толку»
4 минуты назад
Единая лига ВТБ. УНИКС принимает «Уралмаш»
215 минут назадLive
«Милуоки» может обменять Янниса Адетокумбо в этом сезоне. Возможными вариантами называют «Майами» и «Бруклин»
18 минут назад
Премьер-лига. Женщины.Курское «Динамо» в гостях разгромило «Нефтяник», «Спарта энд К» играет с МБА
сегодня, 15:45Live
Алексей Швед может дебютировать в новом сезоне китайской лиги на этой неделе
2сегодня, 14:53
Кевин Дюрэнт: «Сомневаюсь, что мне где-то поставят статую»
16сегодня, 14:31
«Црвена Звезда» попыталась подписать Джонатана Мотли, не спросив разрешения у «Хапоэля». Израильский клуб сделал огромное предложение каждому игроку «Звезды» (Sportal)
сегодня, 14:21
«Мне стыдно за вашу чушь». Президент «Црвены Звезды» жестко расритиковал судейство в Евролиге
2сегодня, 13:58
Джоэл Эмбиид провел несколько двусторонок «5 на 5» и может вернуться в эти выходные
сегодня, 13:43
Даниэль Тайс не вышел на вторую половину матча с «Голден Стэйт», получив травму голеностопа
сегодня, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
Шабазз Напьер завоевал свою первую награду MVP раунда Евролиги
сегодня, 15:32Видео
Энтони Эдвардс нарядился Мистером Исключительным на Хэллоуин
сегодня, 15:22Видео
«Оклахома» подписала однолетний контракт с Малефаем Леонсом
сегодня, 14:43
Скаут: «Эван Мобли и Джарретт Аллен – главная причина, почему «Кавальерс» могут дойти до финала»
2сегодня, 14:11
Десмонд Бэйн и Маркус Смарт не доиграли матч против «Бруклина» из-за травм
сегодня, 13:28
Яо Мин покинул пост президента китайской баскетбольной ассоциации
1сегодня, 12:02
Проход Джонатана Куминги впечатлил Стефа Карри и Стива Керра
3сегодня, 11:40Видео
Джонатан Мотли может перейти в «Црвену Звезду»
сегодня, 10:45
«Панатинаикос» и «Барселона» показывают лучшее сочетание атаки и защиты в Евролиге
сегодня, 09:59
Центровой Колин Каслтон подпишет двустороннее соглашение с «Мемфисом»
сегодня, 09:10