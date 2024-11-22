Джоэл Эмбиид: «Негатив продолжает преследовать меня, и я не понимаю почему»
Джоэл Эмбиид раздражен сложившейся в «Сиксерс» ситуацией.
Команда столкнулась с негативным освещением внутреннего собрания. Ранее центровой подвергался критике за слова о пропуске матчей бэк-ту-бэк и столкновение с репортером. «Филадельфия» неудачно начала сезон на фоне травм основных игроков состава и проводит отрезок из 5 поражений подряд.
«Раздражает сталкиваться с одними и теми же проблемами снова и снова. Я пытаюсь просто сосредоточиться на баскетболе и быть хорошим семьянином на площадке и вне ее. Но по какой-то причине негатив продолжает преследовать меня, и я не понимаю почему.
Очень жаль. Но нам нельзя отвлекаться от того, что нужно лучше играть всей командой. У нас нет пространства для маневра», – заявил центровой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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