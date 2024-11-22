Защитники «Оклахомы» больше других проводят время рядом с кольцом

«Тандер» вынуждены полагаться на защитников при игре в «краске».

Травмы игроков передней линии «Оклахомы» вынудили команду задействовать защитников в игре под кольцом. Игроки задней линии «Тандер» чаще защитников других команд оказывались у лицевой линии рядом с трехсекундной зоной, ожидая проникающих передач.

Три защитника команды – Кэйсон Уоллес, Аарон Уиггинс, и Лугенц Дорт – лидируют в лиге по времени, проведенному в этих зонах.