Защитники «Оклахомы» больше других проводят время рядом с кольцом
«Тандер» вынуждены полагаться на защитников при игре в «краске».
Травмы игроков передней линии «Оклахомы» вынудили команду задействовать защитников в игре под кольцом. Игроки задней линии «Тандер» чаще защитников других команд оказывались у лицевой линии рядом с трехсекундной зоной, ожидая проникающих передач.
Три защитника команды – Кэйсон Уоллес, Аарон Уиггинс, и Лугенц Дорт – лидируют в лиге по времени, проведенному в этих зонах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Тодда Уайтхеда
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