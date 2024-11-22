Фото
0

Защитники «Оклахомы» больше других проводят время рядом с кольцом

«Тандер» вынуждены полагаться на защитников при игре в «краске».

Травмы игроков передней линии «Оклахомы» вынудили команду задействовать защитников в игре под кольцом. Игроки задней линии «Тандер» чаще защитников других команд оказывались у лицевой линии рядом с трехсекундной зоной, ожидая проникающих передач.

Три защитника команды – Кэйсон Уоллес, Аарон Уиггинс, и Лугенц Дорт – лидируют в лиге по времени, проведенному в этих зонах.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Тодда Уайтхеда
logoАарон Уиггинс
logoЛугенц Дорт
logoКэйсон Уоллес
logoОклахома-Сити
logoНБА
Баскетбол - фото
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Келдон Джонсон уложил на паркет Аарона Уиггинса и мощно поставил сверху
220 ноября, 06:31Видео
Дайсон Дэниэлс с большим отрывом лидирует по количеству касаний мяча при игре в защите
917 ноября, 19:27
«Просто борьба». Дрэймонд Грин получил технический фол за удар Лу Дорта по лицу
1511 ноября, 11:52Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная Россия сыграет с командой Туниса
68 минут назад
Джоэл Эмбиид: «Негатив продолжает преследовать меня, и я не понимаю почему»
114 минут назад
Леброн Джеймс о поражении от «Орландо»: «В матче 48 минут. Нельзя кивать на штрафные броски»
150 минут назад
Джоэл Эмбиид не вышел на разминку и может пропустить матч с «Бруклином»
3сегодня, 17:04
«Два перстня минимум». Джеймс Харден считает, что принес бы «Оклахоме» чемпионские титулы
7сегодня, 16:46
НБА. «Денвер» встретится с «Далласом», «Клипперс» сыграют с «Сакраменто» и другие матчи
10сегодня, 16:12
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Энтони Дэвис возглавляют список претендентов на награду
2сегодня, 15:59
Дарко Раякович: «Энтони Эдвардс не превратился в Стефа Карри. Он постепенно становится Майклом Джорданом»
11сегодня, 15:44
«Баскетбол, стиль, желание побеждать и быть великим». Трэй Янг подписал контракт с Jordan Brand
сегодня, 15:32
«Милуоки» на плаву в отличие от «Финикса». Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности команд НБА
6сегодня, 15:15Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Д’Анджело Расселл проявляет интерес к выступлению за сборную Литвы
13сегодня, 16:35
«ФИБА и Евролига должны найти решение». Яннулис Ларендзакис пропустил матч сборной Греции из-за игры «Олимпиакоса»
сегодня, 14:15
Неманя Недович о поражении от «Партизана»: «Нервозность и паника со старта. Впервые были такими пассивными и безучастными»
сегодня, 13:59
Сборная Греции не смогла вылететь из Лондона, аэропорт эвакуирован из-за подозрительного предмета в багаже
сегодня, 13:45
«Пистоя» подписала Мориса Кемпа
сегодня, 13:20Фото
Илона Корстин о 9-м Матче звезд Лиги ВТБ: «У нас уже есть интересная концепция»
1сегодня, 12:29
ESPN не планирует делать Стивена Эй Смита участником шоу Inside the NBA
1сегодня, 11:53
Представлены составы сборных Туниса и Ливии, которые сыграют с Россией. У тунисцев 7 действующих чемпионов Африки
3сегодня, 11:23
Наз Рид не смог доиграть матч после столкновения со Скотти Барнсом
сегодня, 10:59
Чарльз Бэсси сделал 6 блок-шотов, выйдя со скамейки. Это лучший результат для игроков «Сперс» с 1984 года
2сегодня, 09:58