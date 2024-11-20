Келдон Джонсон уложил на паркет Аарона Уиггинса и мощно поставил сверху

Келдон Джонсон стал автором эффектного момента.

Форвард «Сперс» обманным движением уложил на паркет Аарона Уиггинса из «Тандер», а затем прорвался под кольцо и мощно поставил сверху с сопротивлением.

На счету Джонсона 22 очка, 5 подборов и 4 передачи в победной встрече (110:104).