Келдон Джонсон уложил на паркет Аарона Уиггинса и мощно поставил сверху
Келдон Джонсон стал автором эффектного момента.
Форвард «Сперс» обманным движением уложил на паркет Аарона Уиггинса из «Тандер», а затем прорвался под кольцо и мощно поставил сверху с сопротивлением.
На счету Джонсона 22 очка, 5 подборов и 4 передачи в победной встрече (110:104).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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