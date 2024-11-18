У «Атланты» в кои-то веки намечается что-то интересное. Осталось только решить дилемму Трэя Янга

Матчи Кубка НБА – вернее, даже Emirates Кубка НБА – похожи на утренние аффирмации. Только не «у тебя все получится, ты справишься, это будет отличный день», а «это не просто регулярка».

И ведь работает! Дизайн площадок действительно дает понять, что происходит нечто особенное. Команды бодаются чуть активнее из-за учета разницы очков во внутренней таблице. Некоторые вещи надо еще допиливать – например, объяснить, зачем это все. За дополнительные деньги? Так баскетболисты вроде и так получают немало. К тому же мне кажется излишней система деления на группы поверх существующих дивизионов. По-моему, было бы логичнее в качестве группового этапа Кубка НБА использовать внутридивизионные противостояния, чтобы потом каждый дивизион делегировал своего представителя на общую сечу.

А вы знали состав групп в Кубке НБА?

И у кого еще были проблемы с тем, чтобы «продать» себя мне как зрителю в последние годы, так это у «Атланты». Я тоже болею за клуб, который нейтральному зрителю наверняка кажется непривлекательным и неактуальным в последние годы. Но у «Хоукс» хотя бы были выходы в плей-офф и даже сенсационный забег до финала конференции всего несколько лет назад. Плюс, не надо быть старожилом, чтобы помнить успешный период выступлений клуба под началом Майка Буденхольцера с интересным «Большим трио» в лице Пола Миллсэпа, Джеффа Тига и Эла Хорфорда.

Я верил, что приход Куина Снайдера встряхнет организацию, придаст ей новый вектор развития. А воз и ныне там.

Но случился матч Кубка НБА против «Селтикс». И неожиданная победа без участия Трэя Янга.

Да, «Хоукс» набросали кирпичей издали и позволяли «Бостону» держаться на комфортной дистанции в счете. Но «Селтикс» утратили концентрацию, поэтому «Атланте» удалось сократить отставание до минимума одними двухочковыми попаданиями. Обычно команды НБА делают рывок за счет дальних попаданий, а «Хоукс» сделали это по-старинке, используя в том числе подборы в атаке. И затолкали решающий мяч тоже после промаха!

Что это было? Разовая вспышка или нечто большее?

По результатам это не особо заметно, что «Атланта» как будто бы начала нащупывать что-то интересное на старте сезона-2024/25. Осваивается в лиге первый пик драфта Заккари Рисаше, за которым любопытно следить из-за разговоров о том, что он не соответствует уровню столь же статусных игроков прошлого. Тем более, что этот парень в ближайшие годы будет составлять тандем с Виктором Вембаньямой в сборной Франции, с такими лучше знакомиться заранее. Снайдер все еще на месте и похож на Роберта Патрика из второго «Терминатора», который решил сойти за человека благодаря очкам.

Но дамокловым мечом над командой уже не первый год висит фигура Трэя Янга. И его контракт. Причем претензии вращаются вокруг того, что сам он слишком маленький, а его контракт – слишком большой (40+ миллионов с опцией игрока на сезон-2026/27). Из-за этого того, кто на бумаге является лидером команды, приходится прятать в защите, а сплавить его в рамках обмена не получится, поскольку никому такие страшные цифры в платежке не нужны, особенно в условиях жесткого потолка.

В 2022-м году пост генерального менеджера «Атланты» занял экс-баскетболист «Никс» Лэндри Филдс. В начале 2010-х был короткий миг славы у этого парня, которого выбрали лишь под 39-м номером на драфте. Сейчас Филдсу самому всего 36 лет, и он наводнил ростер «Хоукс» копиями себя самого – сырыми, но старательными парнями выше двух метров. Плюс, он отправил Дежонте Мюррея в «Пеликанс», а Джона Коллинза – в «Юту».

Эксперимент по объединению Янга с Мюрреем не сработал, поскольку второй не сумел скрыть защитных недостатков первого, да и в целом как-то приуныл. «Атланта» в той сделке разжилась австралийцем Дайсоном Дэниелсом, который на старте сезона-2024/25 обороняется на уровне Защитника года.

В тренерском штабе «Хоукс» почесали затылки и придумали, что надо обернуть себе во благо уход Мюррея, то есть игрока, много владевшего мячом. В сезоне-2024/25 «Атланта» пытается использовать Трэя как отвлекающий фактор, чтобы у его партнеров было больше пространства для маневра. В качестве промежуточных итогов можно обратить внимание на рекордные цифры Янга по результативным передачам и самый низкий для него юседж за пять лет. Плюс, «Атланта» сейчас лидирует в НБА по броскам с катов, то есть проваливаний под кольцо без мяча. Если бы Трэй еще сам попадал, то его гравитационный эффект был бы еще сильнее, но прямо сейчас у него лишь 38% реализации бросков.

К слову о том, что Мюррей приуныл в дуэте с Янгом. А нет ли такого, что так происходит со всеми, кто не вылавливает от Трея аллей-упы? Моменты отсутствия Янга на площадке и в предыдущих встречах перед «Бостоном» выглядели как сдвиг в игровой философии, нежели просто попытки выжить без своего лидера. Без Янга «Атланта» может шире размениваться в защите, игроки получают возможность чаще проявлять инициативу сами, мяч не засиживается в руках кого-то одного.

Хотя это не отменяет того факта, что Трэй умеет регулярно доводить этот самый мяч до партнеров абсолютно восхитительными передачами.

Помню, как Светислав Пешич после игры группового этапа Олимпиады заявил, что «Южный Судан играет в баскетбол будущего». В этой африканской команде все тонкие и длинные, все бегут, все бросают издали. Да, играют примитивненько, но это дело наживное. И ястребиный баскетбол на старте этой регулярки напоминает ремейк суданского эксперимента. У «Хоукс» на площадке могут находиться четыре баскетболиста габаритов винга – тренерскому штабу «Атланты» остается лишь выбрать из широкого набора подвижных бегунков. Запасным разыгрывающим сделали незадрафтованного Китона Уоллеса, который плюнул 3/13 против «Селтикс», но не давал спуску игрокам задней линии. В руководстве «Атланты», наверное, рассчитывали, что это место в ротации займет Коби Бафкин, выбранный под 15-м номером на драфте-2023. Но 21-летний выходец из «Мичигана» пока не может преодолеть череду различных болячек.

Правда, «Хоукс» могут сколько угодно классно смотреться индивидуально в защите, но собрать коллективную оборону в кучу у них пока не получается от слова совсем. Команда Куина Снайдер с пугающе большим отрывом лидирует в НБА по допускаемым трехочковым (16,8 за игру) и проценту их реализации (39,9%). По перехватам и блок-шотам они в топ-10, по касаниям мяча в защите (дефлекшенам) – в топ-5, а пропускают за игру больше только повторно танкующий «Вашингтон». В топ-50 игроков НБА по помехам игроку при броске у «Атланты» входит лишь Клинт Капела (5,8), который уступает даже Брэдли Билу (5,9) и Деррику Уайту (6,2).

Похожая ситуация царит в «Чикаго». Хотя есть нюанс – «Буллс» кошмарно защищаются внутри трехочковой дуги (последнее место по количеству пропущенных двухочковых), но идут в топе по противодействию дальним броскам, а у «Атланты» противоположные результаты. Как результат – обе команды пропускают по 120+ очков.

У «Атланты» на площадке могут одновременно находиться сразу несколько игроков, которые пока представляют слабую угрозу кольцу из-за трехсекундной зоны. Это команда на вырост, поэтому в слухах насчет возможных обменов будут фигурировать все игроки клуба, кто по возрасту не стыкуется с молодняком. Особенно это касается 32-летних Богдана Богдановича и Лэрри Нэнса, которым самое место в ротации команды, претендующей на подвиги в плей-офф.

С Янгом все сложнее и интереснее. Во-первых, ему еще только 26 лет – возраст, по баскетбольным меркам, еще промежуточный. Во-вторых, он единственный, кто способен креативить в атаке в текущем составе «Хоукс». В-третьих, обменять его вряд ли получится, поскольку тяжело состыковать все по деньгам, да и вообще никому не нужна дополнительная головная боль.

Потому что одно дело, когда игрок хочет, но не умеет. Так действуют в атаке большинство баскетболистов «Атланты», действуя без изюминки. Однажды они, возможно, чему-то научатся, но сейчас за пределами Янга у «Хоукс» такой очень рабоче-крестьянский баскетбол. Сегодня он в этой организации как в каждой бочке затычка – в нападении все взгляды устремлены на него в положительном ключе, в защите его выцеливают в отрицательном смысле. И эта мешанина позволяет «Атланте» идти в зоне плей-офф на слабом Востоке после 1/6 части сезона.

А вот что касается перспектив… Тут логическая цепочка, на мой взгляд, простая. Без Янга у «Атланты» будет регулярный запор по части набора очков. Но в плей-офф без защиты далеко не уедешь. Так что команда все делает правильно – чуток забирает у него вожжи в атаке, чтобы владения не становились слишком статичными, плюс окружает такими защитниками, которые смогут обороняться за себя и за того парня.

Хотя вся эта операция провалится, если Трэй продолжит откровенно филонить в защите. Осталось, как говорится, только сильно захотеть.

Фото: East News /AP Photo/Jason Allen; Gettyimages.ru /Nic Antaya