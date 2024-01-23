Стивен Эй Смит может получить контракт с годовой зарплатой в 20 миллионов долларов

Стивен Эй Смит претендует на крупный новый контракт.

Известный телеведущий несколько лет назад заключил с ESPN сделку с годовым окладом в 12 миллионов долларов.

Ожидается, что после завершения соглашения Стивен Эй может получить новый контракт с годовой зарплатой в 20 миллионов.

«Он самый ценный человек в спортивных медиа. ESPN нуждается в . Вопрос заключается в следующем: нуждается ли Стивен Эй Смит в ?» – считает спортивный журналист Уилл Кейн.