Стивен Эй Смит может получить контракт с годовой зарплатой в 20 миллионов долларов

Теги возможные переходы НБА телевидение ESPN Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит претендует на крупный новый контракт.

Известный телеведущий несколько лет назад заключил с ESPN сделку с годовым окладом в 12 миллионов долларов.

Ожидается, что после завершения соглашения Стивен Эй может получить новый контракт с годовой зарплатой в 20 миллионов.

«Он самый ценный человек в спортивных медиа. ESPN нуждается в Стивене Эй Смите. Вопрос заключается в следующем: нуждается ли Стивен Эй Смит в ESPN?» – считает спортивный журналист Уилл Кейн.

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20 комментариев
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В чем его ценность?) В длинном языке?) Пускай американцы посмотрят на Юрия Лозу, он дешевле встанет, а перлы будут и круче, и дешевле даже с учетом привлечения переводчика)
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Ответ mitch
Это особенности монитарной политики США. Конда государство имеет возможность без лимита печатать деньги, то основной проблемой становиться правильно все это потратить. Но главное, это обязательно тратить. Для НБА Стивен А Смит является не менее важной фигурой, нежели сами игроки. Он нагоняет трафик, то есть привлекает аудиторию, для которой играют игроки. Так что стоит он действительно не меньше, чем сами игроки. Другой вопрос, нужно ли платить игрокам такие баснословные деньги. Но в условиях неограниченных возможностей по печатанию долларов, деньги в США имеют совсем другое значение, чем в остальном мире. Но вечно так продолжается не может.
Ты даже слово "монетарная" написать без ошибок не можешь, а всё туда же, эксперт по геополитике и финансам
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Успешный успех
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>"Он самый ценный человек в спортивных медиа"

И в чём же его ценность?
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Ответ Light Yagami
>"Он самый ценный человек в спортивных медиа" И в чём же его ценность?
у его шоу самые выскоие рейтинги годами уже.
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Ответ Артур Артур
О как, после продления можно его как третью сторону задействовать в трейде Дежонтия
трейд на губерниева?
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Ответ saner-s88
трейд на губерниева?
Русскоязычное шило на англоязычное дегтярное мыло 😆
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Балабол за 20 млн?
Возможно там он шоу по тв красивое делает но как специалист именно по нба впечатления особо не производит. Опять же как до нам доходит - в переводе и обрывками. Но кажется уже перебор.
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Ответ ID89
Этот хрен языком поганым больше тренеров и большинства игроков зарабатывает. Что за мракобесие
Ну, типа, пипл хавает, значит деньги текут.
Хотя что это за пипл, для меня - загадка. На баскетбольных форумах в интернете я о нем никогда ничего хорошего не читал - все считают его просто наглым крикуном. Может быть он хорошо анализирует американский футбол, за что его все и смотрят.
+1
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+1
Ответ mitch
Это особенности монитарной политики США. Конда государство имеет возможность без лимита печатать деньги, то основной проблемой становиться правильно все это потратить. Но главное, это обязательно тратить. Для НБА Стивен А Смит является не менее важной фигурой, нежели сами игроки. Он нагоняет трафик, то есть привлекает аудиторию, для которой играют игроки. Так что стоит он действительно не меньше, чем сами игроки. Другой вопрос, нужно ли платить игрокам такие баснословные деньги. Но в условиях неограниченных возможностей по печатанию долларов, деньги в США имеют совсем другое значение, чем в остальном мире. Но вечно так продолжается не может.
Печатают деньги и раздают их мешками клубам нба? Или там все владельцы команд это госкомпании?
Если в сша экономика накроется то это завалит всех от китая и рф до какой-нибудь уганды. Вспомните 2007/08 когда в сша случился кризис субпрайм ипотеки и разорился один крупный банк.
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Ответ Panipo
Ну раз никто не написал, то придется мне. Смит единственный темнокожий комментатор, умеющий хорошо подать мысль, причем эта мысль порой бывает довольно оригинальной. Остальные журналисты его уровня сплошь европеоиды. Отсюда разгон зарплат. Ближайшие к нему соратники/конкуренты не пробивают даже 10 миллионов в год. А ближайшего к нему конкурента афроамериканца вообще нет.
шеннон шарп и крис бруссард - и подать могут не хуже, и на социальные темы имхо тоньше и сильнее высказываются. просто по каким то причинам смит - это бренд, а шарп и бруссард - это подмастерья.
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Этот хрен языком поганым больше тренеров и большинства игроков зарабатывает. Что за мракобесие
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Ответ mitch
Так никто и не говорит, что проблемы в экономике США затронут только их самих. Разумеется это накроет всех. К слову, больше всего накроет Европу. Китаю тоже перепадет. А вот страны, в которых доля доллара в экономике не большая (как Иран и с недавнего времени Россия), экономически пострадают меньше, но им может прилететь в военном плане. Тут речь идет сугубо о баскетболе. И вопрос был в соразмерности текущих зарплат. А текущие зарплаты растут, так как растет денежная масса в США. Хорошо ли это или плохо, каждый может решать сам.
Какие-то глюки экономические.
Если наш основной товар нефть (нефтепродукты, газ...) то мы сами это выпить не можем а продаём на экспорт то есть полностью зависим от условий продажи точнее от цены продажи которая раздута именно "печатыванием денег" америкой.
Когда это схлопнется пострадают именно такие как рф, иран, ирак и прочие сырьевые источники.
Что касается зарплат у игроков то там они идут в привязке к доходам Лиги, которые формируются на основе долгосрочных контрактов. Теоретически при снижение доходов то и зарплаты пойдут вниз, но пока только растут что конечно выглядит безумно со стороны.
НБА платит ежегодно миллиарды долларов бегающим туда-сюда по площадке чувакам.
)
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Ответ artcity
Печатают деньги и раздают их мешками клубам нба? Или там все владельцы команд это госкомпании? Если в сша экономика накроется то это завалит всех от китая и рф до какой-нибудь уганды. Вспомните 2007/08 когда в сша случился кризис субпрайм ипотеки и разорился один крупный банк.
Так никто и не говорит, что проблемы в экономике США затронут только их самих. Разумеется это накроет всех. К слову, больше всего накроет Европу. Китаю тоже перепадет. А вот страны, в которых доля доллара в экономике не большая (как Иран и с недавнего времени Россия), экономически пострадают меньше, но им может прилететь в военном плане.
Тут речь идет сугубо о баскетболе. И вопрос был в соразмерности текущих зарплат. А текущие зарплаты растут, так как растет денежная масса в США. Хорошо ли это или плохо, каждый может решать сам.
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Жирный контракт. Можно подписать в ЛАЛ и махнуть с довесками на кого-то под плей-офф
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"Это ж сколько ипотек можно закрыть?" - подумал Черданцев
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Эксперт по соженным пердакам видимо, сколько людей в принципе смотрят его и исходят на говно)
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Ну раз никто не написал, то придется мне. Смит единственный темнокожий комментатор, умеющий хорошо подать мысль, причем эта мысль порой бывает довольно оригинальной. Остальные журналисты его уровня сплошь европеоиды. Отсюда разгон зарплат. Ближайшие к нему соратники/конкуренты не пробивают даже 10 миллионов в год. А ближайшего к нему конкурента афроамериканца вообще нет.
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О как, после продления можно его как третью сторону задействовать в трейде Дежонтия
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