Стивен Эй Смит может получить контракт с годовой зарплатой в 20 миллионов долларов
Стивен Эй Смит претендует на крупный новый контракт.
Известный телеведущий несколько лет назад заключил с ESPN сделку с годовым окладом в 12 миллионов долларов.
Ожидается, что после завершения соглашения Стивен Эй может получить новый контракт с годовой зарплатой в 20 миллионов.
«Он самый ценный человек в спортивных медиа. ESPN нуждается в Стивене Эй Смите. Вопрос заключается в следующем: нуждается ли Стивен Эй Смит в ESPN?» – считает спортивный журналист Уилл Кейн.
И в чём же его ценность?
Возможно там он шоу по тв красивое делает но как специалист именно по нба впечатления особо не производит. Опять же как до нам доходит - в переводе и обрывками. Но кажется уже перебор.
Хотя что это за пипл, для меня - загадка. На баскетбольных форумах в интернете я о нем никогда ничего хорошего не читал - все считают его просто наглым крикуном. Может быть он хорошо анализирует американский футбол, за что его все и смотрят.
Если в сша экономика накроется то это завалит всех от китая и рф до какой-нибудь уганды. Вспомните 2007/08 когда в сша случился кризис субпрайм ипотеки и разорился один крупный банк.
Если наш основной товар нефть (нефтепродукты, газ...) то мы сами это выпить не можем а продаём на экспорт то есть полностью зависим от условий продажи точнее от цены продажи которая раздута именно "печатыванием денег" америкой.
Когда это схлопнется пострадают именно такие как рф, иран, ирак и прочие сырьевые источники.
Что касается зарплат у игроков то там они идут в привязке к доходам Лиги, которые формируются на основе долгосрочных контрактов. Теоретически при снижение доходов то и зарплаты пойдут вниз, но пока только растут что конечно выглядит безумно со стороны.
НБА платит ежегодно миллиарды долларов бегающим туда-сюда по площадке чувакам.
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Тут речь идет сугубо о баскетболе. И вопрос был в соразмерности текущих зарплат. А текущие зарплаты растут, так как растет денежная масса в США. Хорошо ли это или плохо, каждый может решать сам.