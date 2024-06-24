ESPN предлагает Стивену Эй Смиту 18 миллионов долларов в год. Журналист хочет получать 25 миллионов

Теги возможные переходы НБА телевидение ESPN Стивен Эй Смит Баскетбол

ESPN предлагает Стивену Эй Смиту самый крупный контракт в истории компании .

Популярный телеведущий имеет предложение с годовой зарплатой в 18 миллионов долларов.

Сообщается, что сам Смит рассчитывает на 25 миллионов, а также расширение полномочий.

Стивен Эй работает на ESPN с 2003 года.

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13 комментариев
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Элитный ролевик.
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Ахахаха
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Ответ Heyarager
Ахахаха
Вот смех смехом, но он эти деньги заработает) пока будут хейтеры и его насмешники, рейтинги будут высоки и его зарплата тоже)
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Ответ Gaylord Focker
Давай тестовое решишь вначале. Скажи что-то, чтобы залететь в новости на спорце как Смит)
-«Без Дюранта войны бы не выиграли в 17 и 18 году»
-«Леброн лучше Джордана»
-«если бы Холидэя не обменяли, чемпионами бы стали Бакс»
+8
-1
+7
Готов его заменить даже со скидкой за 15 лямов в год
+6
0
+6
а 70 млн он не хочет получать?
+3
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+3
Ответ Killmeporch
Готов его заменить даже со скидкой за 15 лямов в год
Давай тестовое решишь вначале. Скажи что-то, чтобы залететь в новости на спорце как Смит)
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А,я тут бесплатно всех выношу..
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Неужели этот чудик настолько генерит рейтинги?
Лучше бы ESPN вместо него позвали Баркли и Ко
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Ответ Мурзин Ринат
Вот смех смехом, но он эти деньги заработает) пока будут хейтеры и его насмешники, рейтинги будут высоки и его зарплата тоже)
Не факт. Они теперь будут башлять немерено лиге по новому контракту. Это должно всколыхнуть все, что вокруг нба. TNT вон уже )
Кто знает, может имеет смысл рассмотреть какие-то свежие варианты, а не этого чудика, пусть и хайпового.
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Ответ За Селтикс с 2012
-«Без Дюранта войны бы не выиграли в 17 и 18 году» -«Леброн лучше Джордана» -«если бы Холидэя не обменяли, чемпионами бы стали Бакс»
Что-то ты не в новостях, амиго. Важно не просто набросить, а в нужное время, в нужном месте и первым.
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