ESPN предлагает Стивену Эй Смиту 18 миллионов долларов в год. Журналист хочет получать 25 миллионов

ESPN предлагает Стивену Эй Смиту самый крупный контракт в истории компании .

Популярный телеведущий имеет предложение с годовой зарплатой в 18 миллионов долларов.

Сообщается, что сам рассчитывает на 25 миллионов, а также расширение полномочий.

Стивен Эй работает на с 2003 года.