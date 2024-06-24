ESPN предлагает Стивену Эй Смиту 18 миллионов долларов в год. Журналист хочет получать 25 миллионов
ESPN предлагает Стивену Эй Смиту самый крупный контракт в истории компании .
Популярный телеведущий имеет предложение с годовой зарплатой в 18 миллионов долларов.
Сообщается, что сам Смит рассчитывает на 25 миллионов, а также расширение полномочий.
Стивен Эй работает на ESPN с 2003 года.
-«Леброн лучше Джордана»
-«если бы Холидэя не обменяли, чемпионами бы стали Бакс»
Лучше бы ESPN вместо него позвали Баркли и Ко
Кто знает, может имеет смысл рассмотреть какие-то свежие варианты, а не этого чудика, пусть и хайпового.