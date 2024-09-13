Эл Хорфорд привез трофей НБА в Доминиканскую Республику. Игроку «Селтикс» вручили высшую государственную награду
Эл Хорфорд привез чемпионский трофей НБА в Доминиканскую Республику.
38-летний бигмен «Селтикс» стал первым чемпионом НБА из Доминиканы.
Хорфорд посетил Национальный дворец в Санто-Доминго, где ему вручили высшую государственную награду Республики – Орден За заслуги Санчеса, Дуарте и Меллы.
Фото: соцсети НБА
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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