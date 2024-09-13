Эл Хорфорд привез трофей НБА в Доминиканскую Республику. Игроку «Селтикс» вручили высшую государственную награду

Эл Хорфорд привез чемпионский трофей НБА в Доминиканскую Республику.

38-летний бигмен «Селтикс» стал первым чемпионом НБА из Доминиканы.

Хорфорд посетил Национальный дворец в Санто-Доминго, где ему вручили высшую государственную награду Республики – Орден За заслуги Санчеса, Дуарте и Меллы.

Фото: соцсети НБА