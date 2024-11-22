«Орландо» нанес «Лейкерс» первое домашнее поражение в сезоне и прервал 6-матчевую победную серию калифорнийцев
«Орландо» вырвал победу у «Лейкерс» в Лос-Анджелесе – 119:118.
«Орландо» нанес «Лейкерс» первое домашнее поражение в новом сезоне и прервал 6-матчевую победную серию соперника.
«Мэджик» провели встречу без трех игроков стартового состава (Паоло Банкеро, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Уэнделл Картер). Матч стал для команды из Флориды третьим за четыре дня.
Форвард Франц Вагнер стал автором победного попадания.
У «Лейкерс» теперь 7-1 на домашней арене и общий результат 10-5 (4-е место на Западе). «Орландо» с показателем 10-7 идет 4-м на Востоке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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