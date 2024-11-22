«Орландо» нанес «Лейкерс» первое домашнее поражение в сезоне и прервал 6-матчевую победную серию калифорнийцев

«Орландо» вырвал победу у «Лейкерс» в Лос-Анджелесе – 119:118.

«Орландо» нанес «Лейкерс » первое домашнее поражение в новом сезоне и прервал 6-матчевую победную серию соперника.

«Мэджик» провели встречу без трех игроков стартового состава (Паоло Банкеро, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Уэнделл Картер). Матч стал для команды из Флориды третьим за четыре дня.

Форвард Франц Вагнер стал автором победного попадания .

У «Лейкерс» теперь 7-1 на домашней арене и общий результат 10-5 (4-е место на Западе). «Орландо » с показателем 10-7 идет 4-м на Востоке.