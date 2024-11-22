Крис Пол о прогрессе «Сперс»: «Радуюсь, что у меня есть возможность учить и помогать, чем могу»

Крис Пол описал свою роль в «Сан-Антонио».

«Сперс» в четверг выиграли у «Джаз» (126:118) и имеют результат 8-8.

Журналист: У вас в карьере уже случались ситуации, когда вы приходили в молодую команду и мгновенно оказывали влияние. У «Сан-Антонио » уже восемь побед, в прошлом сезоне столько было только к 20 января (Пол слегка улыбнулся). Знаю, что пока рано делать выводы, но пока что «Сперс» идут по проверенному пути, что скажете?

Пол: Даже не знаю. У нас с первого дня особый подход, с самого лета. То, как мы ведем борьбу на тренировках, даже наши игры в карты во время перелетов, пинг-понг – все делается только ради победы. Парни очень хорошо настроены, а я радуюсь и благодарен, что у меня есть возможность учить и помогать, чем могу.