Грегг Попович выбыл на неопределенный срок по состоянию здоровья
«Сперс» будет управлять ассистент Митч Джонсон.
Грегг Попович почувствовал недомогание перед победной игрой с «Миннесотой» (113:103). 75-летний специалист не присоединился к команде, которая отправилась в выездное турне в Лос-Анджелес и Хьюстон.
Клуб не раскрывает информацию о состоянии тренера, сроки возвращения Поповича пока не ясны.
«Митч проделал отличную работу. Весь тренерский штаб. Такое случается, как и с игроками, в этом случае подхватывает следующий. Остается только поздравить Митча, он отлично справился», – прокомментировал замену Крис Пол.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости