Грегг Попович выбыл на неопределенный срок по состоянию здоровья

«Сперс» будет управлять ассистент Митч Джонсон.

Грегг Попович почувствовал недомогание перед победной игрой с «Миннесотой» (113:103). 75-летний специалист не присоединился к команде, которая отправилась в выездное турне в Лос-Анджелес и Хьюстон.

Клуб не раскрывает информацию о состоянии тренера, сроки возвращения Поповича пока не ясны.

«Митч проделал отличную работу. Весь тренерский штаб. Такое случается, как и с игроками, в этом случае подхватывает следующий. Остается только поздравить Митча, он отлично справился», – прокомментировал замену Крис Пол.