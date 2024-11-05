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Крис Пол: «Будем биться за Поповича»

Крис Пол заявил, что «Сперс» постараются не подвести Грегга Поповича.

75-летний главный тренер «Сан-Антонио» выбыл на неопределенный срок из-за проблем с сердцем

«Будем биться за Поповича. Этот человек поднял здесь планку на определенный уровень. Вы, ребята, могли наблюдать это на протяжении лет. Мы все это видели. Так что сейчас мы попытаемся сконцентрироваться на текущем моменте и играть в баскетбол. Потому что знаем, что если не будем защищаться, то нам дадут знать об этом», – заявил ветеран «Сперс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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