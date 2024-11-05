Крис Пол: «Будем биться за Поповича»
Крис Пол заявил, что «Сперс» постараются не подвести Грегга Поповича.
75-летний главный тренер «Сан-Антонио» выбыл на неопределенный срок из-за проблем с сердцем
«Будем биться за Поповича. Этот человек поднял здесь планку на определенный уровень. Вы, ребята, могли наблюдать это на протяжении лет. Мы все это видели. Так что сейчас мы попытаемся сконцентрироваться на текущем моменте и играть в баскетбол. Потому что знаем, что если не будем защищаться, то нам дадут знать об этом», – заявил ветеран «Сперс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости