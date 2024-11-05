Крис Пол: «Будем биться за Поповича»

Крис Пол заявил, что «Сперс» постараются не подвести Грегга Поповича.

75-летний главный тренер «Сан-Антонио » выбыл на неопределенный срок из-за проблем с сердцем

«Будем биться за Поповича . Этот человек поднял здесь планку на определенный уровень. Вы, ребята, могли наблюдать это на протяжении лет. Мы все это видели. Так что сейчас мы попытаемся сконцентрироваться на текущем моменте и играть в баскетбол. Потому что знаем, что если не будем защищаться, то нам дадут знать об этом», – заявил ветеран «Сперс».