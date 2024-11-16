Крис Пол третьим в истории НБА пересек отметку в 12 тысяч передач за карьеру

Крис Пол повторил историческое достижение.

Разыгрывающий «Сан-Антонио» стал третьим игроком в истории НБА, который достиг отметки в 12 000 передач за карьеру.

Пол сделал это по ходу матча с «Лейкерс» (115:120) в пятницу. Ранее подобный результат покорился Джону Стоктону (15 806) и Джейсону Кидду (12 091).

«Помню, как впервые играл в Юте, посмотрел под своды арены и увидел, что Джон Стоктон – лидер по передачам и перехватам за всю историю. Подумал тогда: «Я достану его». Это оказалось неправдой. Но быть вторым после Джона Стоктона – это вполне себе круто», – заявил Пол после игры.

39-летний баскетболист завершил встречу с 11 очками, 11 передачами и 2 перехватами.