Крис Пол третьим в истории НБА пересек отметку в 12 тысяч передач за карьеру
Крис Пол повторил историческое достижение.
Разыгрывающий «Сан-Антонио» стал третьим игроком в истории НБА, который достиг отметки в 12 000 передач за карьеру.
Пол сделал это по ходу матча с «Лейкерс» (115:120) в пятницу. Ранее подобный результат покорился Джону Стоктону (15 806) и Джейсону Кидду (12 091).
«Помню, как впервые играл в Юте, посмотрел под своды арены и увидел, что Джон Стоктон – лидер по передачам и перехватам за всю историю. Подумал тогда: «Я достану его». Это оказалось неправдой. Но быть вторым после Джона Стоктона – это вполне себе круто», – заявил Пол после игры.
39-летний баскетболист завершил встречу с 11 очками, 11 передачами и 2 перехватами.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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