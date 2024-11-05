Крис Пол: «Вембаньяма сказал, что не помнит меня по «Новому Орлеану». Он видел меня только в «Клипперс»

Крис Пол рассказал о своем отношении к роли наставника для молодых игроков.

«Первое, что я говорю в такой ситуации – ты должен показать парням, что ты умеешь играть в баскетбол. Я не пытаюсь быть чьим-то тренером, чьим-то папочкой или кем-то еще. Прежде всего, я играю в баскетбол.

Нельзя никому ничего сказать, они должны это увидеть. Виктор Вембаньяма даже сказал, что не помнит меня по «Новому Орлеану». Он видел, как я играл, только когда я был в «Клипперс». Им не важно, что ты делал в прошлом, им важно, как ты играешь сейчас», – сказал разыгрывающий «Сан-Антонио ».