Банковский счет «Будучности» был заблокирован местными властями
По данным Vijesti, банковский счет черногорского клуба был заблокирован властями города Подгорица. Как позже объяснил директор Администрации местных государственных доходов Александар Рашович, это связано с задолженностью клуба перед городом.
«Будучность» не заплатила 152 840,90 евро подоходного налога за период с 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2024 года. Кроме того, на общую сумму задолженности в размере 178 830,30 евро были начислены проценты в размере 25 989,50 евро за несвоевременную уплату долга.
Местные власти вынесли решение о принудительном сборе средств, но платежи так и не были получены. В связи с этим Центральный банк Черногории вынес решение о приостановке счета. Сообщается, что «Будучность» не обжаловала ни одно из решений.
«Нельзя сказать, что я был ошеломлен», — сказал президент «Будучности» Драган Бокан изданию Vijesti.
Бокан возложил вину на муниципалитет города, который является владельцем клуба, и на правительство Черногории.
«Клуб является собственностью столицы, и, как известно, соглашение заключается в том, что половину бюджета клуба обеспечивают столица и государство. Однако это соглашение не было выполнено ни в прошлом году, ни в этом. Конечно, если бы государство и город выполнили свои обязательства, долг бы не возник. В отличие от них, компания VOLI, а также компании, представители которых входят в совет директоров «Будучности», полностью выполнили свои обязательства», – отметил Бокан.
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