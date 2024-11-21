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Банковский счет «Будучности» был заблокирован местными властями

«Будучность» столкнулась с необычной финансовой проблемой.

По данным Vijesti, банковский счет черногорского клуба был заблокирован властями города Подгорица. Как позже объяснил директор Администрации местных государственных доходов Александар Рашович, это связано с задолженностью клуба перед городом.

«Будучность» не заплатила 152 840,90 евро подоходного налога за период с 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2024 года. Кроме того, на общую сумму задолженности в размере 178 830,30 евро были начислены проценты в размере 25 989,50 евро за несвоевременную уплату долга.

Местные власти вынесли решение о принудительном сборе средств, но платежи так и не были получены. В связи с этим Центральный банк Черногории вынес решение о приостановке счета. Сообщается, что «Будучность» не обжаловала ни одно из решений.

«Нельзя сказать, что я был ошеломлен», — сказал президент «Будучности» Драган Бокан изданию Vijesti.

Бокан возложил вину на муниципалитет города, который является владельцем клуба, и на правительство Черногории.

«Клуб является собственностью столицы, и, как известно, соглашение заключается в том, что половину бюджета клуба обеспечивают столица и государство. Однако это соглашение не было выполнено ни в прошлом году, ни в этом. Конечно, если бы государство и город выполнили свои обязательства, долг бы не возник. В отличие от них, компания VOLI, а также компании, представители которых входят в совет директоров «Будучности», полностью выполнили свои обязательства», – отметил Бокан.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Vijesti
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