Форвард «Тюрк Телекома» Василис Харалабопулос получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и пропустит сезон-2024/25
Василис Харабопулос выбыл с тяжелой травмой колена.
Форвард «Тюрк Телекома», присоединившийся к команде в межсезонье, неудачно приземлился на левую ногу после высокой передачи от одноклубника. Медицинский штаб диагностировал разрыв передней крестообразной связки колена. 27-летний греческий баскетболист пропустит 7-8 месяцев после запланированной операции.
Инцидент произошел в матче Еврокубка против «Ариса».
Харабопулос провел прошлый сезон в «Динамо Сассари», набирая 8,9 очка и 3,9 подбора в чемпионате Италии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Тюрк Телекома»
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