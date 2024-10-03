Форвард «Тюрк Телекома» Василис Харалабопулос получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и пропустит сезон-2024/25

Василис Харабопулос выбыл с тяжелой травмой колена.

Форвард «Тюрк Телекома », присоединившийся к команде в межсезонье, неудачно приземлился на левую ногу после высокой передачи от одноклубника. Медицинский штаб диагностировал разрыв передней крестообразной связки колена. 27-летний греческий баскетболист пропустит 7-8 месяцев после запланированной операции.

Инцидент произошел в матче Еврокубка против «Ариса ».

Харабопулос провел прошлый сезон в «Динамо Сассари», набирая 8,9 очка и 3,9 подбора в чемпионате Италии.