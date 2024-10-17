Колумбийский защитник Брайан Ангола перешел в «Тюрк Телеком»
Брайан Ангола завершил выступление за «Хапоэль Тель-Авив».
Колумбийский защитник (30 лет, 198 см) провел прошлый сезон в израильском клубе, набирая 10,6 очка, 4,9 подбора, 3,8 передачи и 1,2 перехвата.
В последнее время баскетболист утратил доверие тренера Стефаноса Дедаса и теперь перешел в «Тюрк Телеком» после расторжения контракта с «Хапоэлем».
Ангола вернулся в турецкий чемпионат, в котором выступал 2 cезона, защищая цвета «Галатасарая» и «Каршияки». Баскетболист продолжит выступление в Еврокубке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Тюрк Телекома»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости