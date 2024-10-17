Колумбийский защитник Брайан Ангола перешел в «Тюрк Телеком»

Брайан Ангола завершил выступление за «Хапоэль Тель-Авив».

Колумбийский защитник (30 лет, 198 см) провел прошлый сезон в израильском клубе, набирая 10,6 очка, 4,9 подбора, 3,8 передачи и 1,2 перехвата.

В последнее время баскетболист утратил доверие тренера Стефаноса Дедаса и теперь перешел в «Тюрк Телеком» после расторжения контракта с «Хапоэлем».

Ангола вернулся в турецкий чемпионат, в котором выступал 2 cезона, защищая цвета «Галатасарая» и «Каршияки». Баскетболист продолжит выступление в Еврокубке.