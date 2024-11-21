Тэйлор Дженкинс одержал 215-ю победу в качестве главного тренера «Мемфиса» и вышел на 1-е место в истории клуба

«Гриззлис» обыграли » Филадельфию» – 117:111.

Победа стала 215-й в карьере Тэйлора Дженкинса в качестве главного тренера и на посту в «Мемфисе» (в регулярных сезонах). Это достижение позволило ему выйти на 1-е место в истории клуба по числу побед, опередив Лайонела Холлинза.

Дженкинс проводит 6-й сезон в нынешней роли. Его общий показатель побед/поражений (в регулярных чемпионатах) – 215-192. В плей-офф – 9-14.