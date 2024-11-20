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«Никто из них не был идеальным, но все были профессионалами». Кендрик Перкинс сравнил Джоэла Эмбиида с членами Зала славы

Кендрик Перкинс похвалил Тайриза Макси за критику в адрес Джоэла Эмбиида.

«Молодец Тайриз Макси, что высказал недовольство Джоэлу Эмбииду.

Я играл более чем с 15 членами Зала славы. Никто из них не был идеальным, но все они были профессионалами. И все они были лидерами в своем роде, то есть приходили вовремя, уважали тренера.

Это самое главное, потому что когда вы опаздываете на тренировку или что-то еще, это неуважение к тренеру, и это, как правило, посылает сигнал команде, что другие тоже могут проявлять неуважение», – сказал чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Кендрика Перкинса в соцести X
logoДжоэл Эмбиид
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