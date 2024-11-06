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Тэйлор Дженкинс пропустит матч против «Лейкерс» из-за смерти члена семьи

«Гризлис» сыграют против «Лейкерс» без главного тренера.

Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс пропустит сегодняшний гостевой матч против «Лейкерс» из-за смерти члена семьи.

Ассистент Туомас Йисало будет исполнять обязанности главного тренера.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
logoЛейкерс
logoМемфис
logoНБА
Туомас Йисало
logoТэйлор Дженкинс
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