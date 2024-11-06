Тэйлор Дженкинс пропустит матч против «Лейкерс» из-за смерти члена семьи
«Гризлис» сыграют против «Лейкерс» без главного тренера.
Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс пропустит сегодняшний гостевой матч против «Лейкерс» из-за смерти члена семьи.
Ассистент Туомас Йисало будет исполнять обязанности главного тренера.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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