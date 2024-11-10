Пол Джордж: «Наш корабль не затонул»

«Филадельфия» идет с результатом 1-7 на последнем месте на Востоке НБА.

«Наш корабль не затонул. Мы знаем, что должны оставаться позитивными. Большой парень возвращается, он один из лучших. Тайриз восстановится, и мы получим его обратно. Тогда мы, наконец, будем законченной командой и начнем показывать, кто мы такие. Мы позитивно настроены. Собираемся побеждать. Надо только внимательнее относиться к деталям и оставаться позитивными», – заключил Пол Джордж .

«Нет никакой магической формулы. Нам просто нужно много работать. Стать лучше в атаке и в защите. Выкладываться на площадке. Не унывать. Настали темные времена, но мы должны найти способ справляться с трудностями», – прокомментировал ситуацию Кайл Лаури .

Разыгрывающий Тайриз Макси пропустит 2 недели из-за травмы задней поверхности бедра. Джоэл Эмбиид вернется в состав 12 числа после восстановления от травмы и отбывания дисквалификации.