Пол Джордж: «Наш корабль не затонул»
«Наш корабль не затонул. Мы знаем, что должны оставаться позитивными. Большой парень возвращается, он один из лучших. Тайриз восстановится, и мы получим его обратно. Тогда мы, наконец, будем законченной командой и начнем показывать, кто мы такие. Мы позитивно настроены. Собираемся побеждать. Надо только внимательнее относиться к деталям и оставаться позитивными», – заключил Пол Джордж.
«Нет никакой магической формулы. Нам просто нужно много работать. Стать лучше в атаке и в защите. Выкладываться на площадке. Не унывать. Настали темные времена, но мы должны найти способ справляться с трудностями», – прокомментировал ситуацию Кайл Лаури.
Разыгрывающий Тайриз Макси пропустит 2 недели из-за травмы задней поверхности бедра. Джоэл Эмбиид вернется в состав 12 числа после восстановления от травмы и отбывания дисквалификации.
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