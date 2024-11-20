Скотти Барнс возобновил тренировки на площадке
Скотти Барнс получил разрешение врачей возобновить тренировки на площадке.
Форвард «Торонто» успешно восстанавливается после перелома орбиты. Сроки возвращения игрока в строй пока не установлены.
Барнс получил травму 28 октября во время матча против «Денвера» (125:127). Барнс получил случайный удар локтем по лицу от Николы Йокича за 24 секунды до конца основного времени.
Средние показатели Барнса в 4 встречах сезона – 19,3 очка, 7,8 подбора и 6,0 передачи за игру.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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