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Скотти Барнс возобновил тренировки на площадке

Скотти Барнс получил разрешение врачей возобновить тренировки на площадке.

Форвард «Торонто» успешно восстанавливается после перелома орбиты. Сроки возвращения игрока в строй пока не установлены.

Барнс получил травму 28 октября во время матча против «Денвера» (125:127). Барнс получил случайный удар локтем по лицу от Николы Йокича за 24 секунды до конца основного времени.

Средние показатели Барнса в 4 встречах сезона – 19,3 очка, 7,8 подбора и 6,0 передачи за игру.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Бретта Сигела в соцсети X
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