Между игроками «Торонто» и «Денвера» завязалась потасовка после неспортивного фола Уэстбрука

Между игроками «Торонто» и «Денвера» завязалась потасовка.

Эпизод произошел в четвертой четверти матча после неспортивного фола Расселла Уэстбрука .

Защитник «Наггетс» вступил в перепалку со Скотти Барнсом , затем игрок «Рэпторс» стал выяснять отношения с Аароном Гордоном .

Барнс и Гордон получили по техническому. «Денвер » одолел «Торонто » в овертайме – 127:125.