Между игроками «Торонто» и «Денвера» завязалась потасовка после неспортивного фола Уэстбрука
Между игроками «Торонто» и «Денвера» завязалась потасовка.
Эпизод произошел в четвертой четверти матча после неспортивного фола Расселла Уэстбрука.
Защитник «Наггетс» вступил в перепалку со Скотти Барнсом, затем игрок «Рэпторс» стал выяснять отношения с Аароном Гордоном.
Барнс и Гордон получили по техническому. «Денвер» одолел «Торонто» в овертайме – 127:125.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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