Скотти Барнсу не потребуется операция по поводу перелома орбитальной кости

Скотти Барнс избежал операции.

Форварду «Торонто » не потребуется операция по поводу перелома орбитальной кости. Такое решение было принято после консультации с врачами в понедельник.

Следующий осмотр лидера «Рэпторс» пройдет через 2 недели.

Барнс получил травму во время четвертой четверти проигранного в овертайме недавнего матча против «Денвера» (125:127). Барнс получил случайный удар локтем по лицу от Николы Йокича за 24 секунды до конца основного времени.

Средние показатели Скотти в 4 встречах сезона – 19,3 очка, 7,8 подбора и 6,0 передачи за игру.