Скотти Барнсу не потребуется операция по поводу перелома орбитальной кости
Скотти Барнс избежал операции.
Форварду «Торонто» не потребуется операция по поводу перелома орбитальной кости. Такое решение было принято после консультации с врачами в понедельник.
Следующий осмотр лидера «Рэпторс» пройдет через 2 недели.
Барнс получил травму во время четвертой четверти проигранного в овертайме недавнего матча против «Денвера» (125:127). Барнс получил случайный удар локтем по лицу от Николы Йокича за 24 секунды до конца основного времени.
Средние показатели Скотти в 4 встречах сезона – 19,3 очка, 7,8 подбора и 6,0 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Гранже
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