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Скотти Барнс пропустит как минимум 3 недели из-за перелома орбиты

У Скотти Барнса диагностирован перелом правой орбитальной кости.

Форвард «Торонто» будет повторно обследован через три недели.

По словам команды, травма произошла во время четвертой четверти проигранного в овертайме матча против «Денвера» (125:127) в понедельник. Барнс получил случайный удар локтем по лицу от Николы Йокича за 24 секунды до конца основного времени матча.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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