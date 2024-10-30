Скотти Барнс пропустит как минимум 3 недели из-за перелома орбиты
У Скотти Барнса диагностирован перелом правой орбитальной кости.
Форвард «Торонто» будет повторно обследован через три недели.
По словам команды, травма произошла во время четвертой четверти проигранного в овертайме матча против «Денвера» (125:127) в понедельник. Барнс получил случайный удар локтем по лицу от Николы Йокича за 24 секунды до конца основного времени матча.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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