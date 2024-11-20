Фредди Гиллеспи подписал контракт с «Миланом»

Фредди Гиллеспи стал игроком «Милана».

Итальянский клуб объявил о подписании центрового Фредди Гиллеспи (27 лет, 206 см), который перешел из «Нью-Зиланд». Контракт рассчитан до конца сезона.

В девяти матчах за «Брэйкерс» Гиллеспи в среднем набирал 6,9 очка, 5,3 подбора и 1,8 блок-шота за игру. Его место в команде может занять Тако Фалл.