Фредди Гиллеспи покинул «Нью-Зиланд». Центровой может перейти в «Милан»
Фредди Гиллеспи стал свободным агентом.
Центровой (27 лет, 206 см) официально покинул клуб NBL, в котором начинал сезон-24/25.
В девяти матчах за «Брэйкерс» Гиллеспи в среднем набирал 6,9 очка, 5,3 подбора и 1,8 блок-шота за игру. Его место в команде может занять Тако Фалл.
Сам Гиллеспи, по слухам, может вернуться в Европу и подписать контракт с «Миланом».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости