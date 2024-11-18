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Фредди Гиллеспи покинул «Нью-Зиланд». Центровой может перейти в «Милан»

Фредди Гиллеспи стал свободным агентом.

Центровой (27 лет, 206 см) официально покинул клуб NBL, в котором начинал сезон-24/25.

В девяти матчах за «Брэйкерс» Гиллеспи в среднем набирал 6,9 очка, 5,3 подбора и 1,8 блок-шота за игру. Его место в команде может занять Тако Фалл.

Сам Гиллеспи, по слухам, может вернуться в Европу и подписать контракт с «Миланом».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
переходы
возможные переходы
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чемпионат Австралии
Нью-Зиланд
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