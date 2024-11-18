Чемпионат Италии. «Кремона» сыграет с «Миланом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдет один матч.

«Кремона» дома сыграет с «Миланом ». Серия А Регулярный чемпионат Положение команд: Тренто – 8-0, Виртус – 7-1, Брешия – 6-2, Трапани Шарк – 6-2, Милан – 5-2, Триест – 5-3, Реджо-Эмилия – 5-3, Дертона – 4-4, Пистоя – 3-5, Венеция – 3-5, Скафати – 3-5, Тревизо – 3-5, Динамо Сассари – 2-6, Варезе – 2-6, Ваноли Кремона – 1-6, Наполи – 0-8. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.