«Хьюстон» не заинтересован в обмене Амена Томпсона и Тари Исона
«Хьюстон» считает Амена Томпсона и Тари Исона неприкасаемыми.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«Говоря о «Рокетс» и их возможном месте на рынке обменов, они дали понять другим командам, что на данный момент не заинтересованы в обмене большей части своего молодого ядра. Например, «стил» драфта Тари Исон привлекал внимание в течение прошлого сезона, но был помечен как недосягаемый, сообщают источники. То же самое касается прошлогоднего лотерейного пика Амена Томпсона», – пишет Уиндхорст.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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