«Хьюстон» не заинтересован в обмене Амена Томпсона и Тари Исона

«Хьюстон» считает Амена Томпсона и Тари Исона неприкасаемыми.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Говоря о «Рокетс» и их возможном месте на рынке обменов, они дали понять другим командам, что на данный момент не заинтересованы в обмене большей части своего молодого ядра. Например, «стил» драфта Тари Исон привлекал внимание в течение прошлого сезона, но был помечен как недосягаемый, сообщают источники. То же самое касается прошлогоднего лотерейного пика Амена Томпсона », – пишет Уиндхорст.