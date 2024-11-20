Журналист Исмаил Шенол стал спортивным директором «Анадолу Эфеса»

«Анадолу Эфес» назначил нового спортивного директора .

Должность занял известный турецкий журналист Исмаил Шенол.

Эксперт с 20-летним стажем в СМИ также выступал в качестве консультанта клубов НБА и Евролиги . У него 366 000 подписчиков на платформе Х (заблокирована в России).

Ранее «Анадолу Эфес » назначил Гокче Дайи генеральным менеджером клуба.