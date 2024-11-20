Журналист Исмаил Шенол стал спортивным директором «Анадолу Эфеса»
«Анадолу Эфес» назначил нового спортивного директора .
Должность занял известный турецкий журналист Исмаил Шенол.
Эксперт с 20-летним стажем в СМИ также выступал в качестве консультанта клубов НБА и Евролиги. У него 366 000 подписчиков на платформе Х (заблокирована в России).
Ранее «Анадолу Эфес» назначил Гокче Дайи генеральным менеджером клуба.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Анадолу Эфеса»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости