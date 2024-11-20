Гокче Дайи – новый генеральный менеджер «Анадолу Эфеса»
«Анадолу Эфес» назначил Гокче Дайи генеральным менеджером клуба.
Турецкий клуб объявил во вторник о назначении менеджера по корпоративным вопросам и маркетингу Гокче Дайи на должность генерального менеджера. Дайи проработал с Anadolu Group почти 20 лет, в том числе 12 лет в «Анадолу Эфес».
Дайи заменил Алпера Йылмаза, который был официально утвержден в качестве нового спортивного директора Федерации баскетбола Турции.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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