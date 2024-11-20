Гокче Дайи – новый генеральный менеджер «Анадолу Эфеса»

«Анадолу Эфес» назначил Гокче Дайи генеральным менеджером клуба.

Турецкий клуб объявил во вторник о назначении менеджера по корпоративным вопросам и маркетингу Гокче Дайи на должность генерального менеджера. Дайи проработал с Anadolu Group почти 20 лет, в том числе 12 лет в «Анадолу Эфес ».

Дайи заменил Алпера Йылмаза, который был официально утвержден в качестве нового спортивного директора Федерации баскетбола Турции.