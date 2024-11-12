«Анадолу Эфес» отправил в отставку генерального менеджера Алпера Йылмаза

«Анадолу Эфес» проводит перестановки в клубном офисе.

Турецкий клуб отправил в отставку генерального менеджера Алпера Йылмаза.

«Эфес» не смог выйти в плей-офф Евролиги в двух последних сезонах и начал текущий розыгрыш с результатом 4-4.

49-летний Йылмаз работал в «Анадолу Эфесе» с 2015 года и в настоящее время является также менеджером национальной сборной Турции.