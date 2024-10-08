Стефон Касл исполнил эффектный данк в первом матче за «Сперс»

Стефон Касл дебютировал за «Сан-Антонио» в предсезонке.

Атакующий защитник отличился под занавес третьей четверти встречи с «Оклахомой» (107:112).

В активе 4-го номера драфта 5 очков, 2 подбора и 3 передачи при 6 потерях за 19 минут.