Стефон Касл исполнил эффектный данк в первом матче за «Сперс»
Стефон Касл дебютировал за «Сан-Антонио» в предсезонке.
Атакующий защитник отличился под занавес третьей четверти встречи с «Оклахомой» (107:112).
В активе 4-го номера драфта 5 очков, 2 подбора и 3 передачи при 6 потерях за 19 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA TV
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