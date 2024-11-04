Лука Дончич о Наджи Маршалле: «Он разносторонний баскетболист. Пока привыкает к новой обстановке»

Лука Дончич высоко оценивает нового одноклубника.

Наджи Маршалл присоединился к «Далласу» в качестве свободного агента в это межсезонье. В первых матчах форвард набирает 3,3 очка, 3,2 подбора, 3,2 передачи и 1 перехват в среднем.

«Мне очень нравится его игра. Нравилась, еще когда он был в «Новом Орлеане». Думаю, что он очень разносторонний баскетболист. Он может защищаться, передавать, бросать, идти в проход. Очень разносторонний, просто пока привыкает к новой обстановке. Но он будет становиться все лучше и лучше», – заявил звездный защитник «Мэверикс».