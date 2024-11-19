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Адам Сильвер о низких рейтингах: «В этом году мы соперничали с Мировой серией и выборами президента»

Адам Сильвер объяснил низкие рейтинги НБА в начале этого сезона.

«Не думаю, что это как-то связано с трехочковыми бросками. Дело в том, что мы смотрим на рейтинги за две недели, всегда есть что-то уникальное, в этом году мы соперничали с Мировой серией. Кроме того, проходили президентские выборы, которые привлекли огромное внимание.

У нас больше трафика в социальных сетях, чем когда-либо в нашей истории; существует огромный глобальный рынок интереса к НБА. Я думаю, что лучшее еще впереди для этой лиги.

Мы сравниваем себя, честно говоря, с крупнейшими брендами в мире. Два года назад мы были одним из пяти самых популярных поисковых запросов в Google по всему миру — НБА, ее команды, ее игроки. Я считаю, что сравнивать нас с другой спортивной лигой было бы слишком узко», – сказал комиссионер НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Athlon Sports
logoАдам Сильвер
logoНБА
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